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Emine Erdoğan: Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip

16 Aralık 2020 Çarşamba - 11:31 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 11:31

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı, ülkemiz lehine kullanmalıyız." dedi.


Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi düzenlenen "Dördüncü Tıbbi ve  Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na, video mesaj gönderdi.
 
Çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Emine Erdoğan, "Tam da şifa  aradığımız pandemi döneminde, burada konuşulacak konular ayrı bir değer taşıyor.  Zira hepimiz bugünlerde sağlığın, derin bir nefes alabilmenin ne kadar büyük  nimet olduğunu daha iyi anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Yeme içmeden solunan havaya kadar her şeyin sağlığa dahil olduğunu  vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Bu anlamda tabiatın şifa kaynaklarını keşfe çıkmalıyız. Tabiat  bilinen en büyük eczanedir. Bitkilerin dili hala yeterince keşfedilmemiş son  derece zengin bir dildir. Bugün modern tıpta kullanılan ilaçların temelinde  bitkiler var. Eski zamanlarda tıp bizatihi bitkilerden edinilen şifaydı. Tabii  bununla birlikte bitkilerden şifa elde etmenin de bir kültürü vardı."
 
"Sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız"
 
Tüm dünyada katlanarak artan bir süratle doğal olana dönüş olduğuna  dikkati çeken Emine Erdoğan, "Bunun en önemli göstergesi bitkisel ilaçların artan  pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele  sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz  önüne almalıyız. Ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız." diye konuştu.
 
Türkiye'de oldukça zengin bir kaynağın mevcut olduğunu anımsatan Emine  Erdoğan, şunları söyledi:
 
 "Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden, türleri yok  etmeden, sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız. Bununla beraber tıbbi  ve aromatik bitki üretiminde kadın girişimciliğinin desteklenmesini çok önemli  buluyorum. Bu alan kadın istihdamını artırmak için de bize büyük bir fırsat  sunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, teknik ve bilimsel yönü olduğu kadar  medeniyet kültürümüzle de ilgili yönlere sahiptir."
 
"Ülkemizin bu alanda, bayrak taşıyıcısı olması için elimizden geleni  yapmalıyız"
 
Şifalı bitkilerle ilgili geçmişi ihya edecek çalışmalara da ağırlık  verilmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, geleneksel bitki kültürümüzle  ilgili Osmanlıca birçok eserin mevcut olduğuna işaret etti. Bu eserlerin tercüme  edilerek literatüre kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan,  dünya hızla geleneksel olana yönelirken Türkiye'nin bu alanda bayrak taşıyıcısı  olması için elden gelenin yapılması gerektiğini vurguladı.
 
Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, başta gelen bir  cazibe merkezi olması gerektiğine inandığını ifade eden Emine Erdoğan, "Ama bütün  bu çabaların temel bir şartı olmalı. Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz.  Bilimin aydınlığında bu çalışmaları sürdürmeli, merdiven altı işlere itibar  etmemeliyiz. Çalıştayın bu bilimsel yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum."  dedi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve emeği geçen herkese, şükranlarını sunan  Emine Erdoğan, sonuç raporunu merakla beklediğini sözlerine ekledi.
 
Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü  Bekir Karacabey, TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı  İbrahim Aydın, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ile  uzman ve akademisyenler de katıldı.
 

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