Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşları kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır hüzün açıyor. Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.