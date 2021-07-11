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Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

11 Temmuz 2021 Pazar - 18:03 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 18:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözyaşları  kurudu sanılırsa bilelim ki içe akıyordur. Srebrenitsa'da çiçekler 26 yıldır  hüzün açıyor. Bu acılı günde, insanlığın ürettiği en büyük canilik olan  soykırımla hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve acılarını  yürekten paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı
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