Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı kolaylaştırabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 'dünya ortak evimiz' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı biraz olsun kolaylaştırabiliriz.

Yeter ki dünyayı onlarla paylaştığımızı unutmayalım" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sokak hayvanları için yapılabileceklerin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.