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Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

30 Ekim 2021 Cumartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 16:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.


 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere  İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da  eşlik etti.
 
Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı  Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya  gelerek, tarihi yapı Kolezyum'u gezdi.
 
Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle  yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.
 
Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider  eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.

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