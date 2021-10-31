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Emine Erdoğan, Roma’da Kapitolin Müzesi’ni ziyaret etti

DHA |  31 Ekim 2021 Pazar - 16:39 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Kapitolin Müzesi’ni ziyaret etti.


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Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Roma
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