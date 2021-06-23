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Emine Erdoğan, ROKETSAN'a 'Sıfır Atık Belgesi' verdi

23 Haziran 2021 Çarşamba - 17:21 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 17:21

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu olmasını hedeflediklerini, bu değerlendirme sisteminin bir parçasının da Sıfır Atık Projesi'nde gelinen seviye olacağını belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ROKETSAN’ın  Lalahan’daki tesislerinde düzenlenen törenle Sıfır Atık Belgesi'ni Yönetim Kurulu  Başkanı Faruk Yiğit'e verdi.
 
İsmail Demir, buradaki konuşmasında Türk savunma sanayisinin son  yıllarda yapmış olduğu atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma  geldiğini söyledi.
 
"Küresel Güç Türkiye" vizyonu hedefine kararlılıkla yürüdüklerini  vurgulayan Demir, "Bu hedefler doğrultusunda yol alırken çevreye duyarlı hareket  etmek adına, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve  gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefiyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin  öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek verilerek, Başkanlığımız ve  savunma sanayisi ekosistemi tam olarak bu konuda uygulamaya geçme  kararlılığındayız." dedi.
 
Proje kapsamında farkındalığı sağlayacak en önemli hususlardan birinin  de bayrak gemisi niteliği taşıyan şirketlerin atacağı öncü adımlar olduğunu dile  getiren Demir, ROKETSAN ailesini bu farkındalığı sağlamaya verdikleri destekten  ötürü tebrik etti.
 
Demir, sanayinin lokomotifi olan savunma sanayisi ekosisteminin sıfır  atık seferberliği konusunda da en ön safta yer alacağına ve Sıfır Atık  Yönetmeliği kapsamında en üst seviye olan Platin Sıfır Atık Belgesi'ni alacağına  inançlarının tam olduğunu belirtti.
 
Başkanlığın projelerde ana yüklenicilere çeşitli yükümlülükler  getirdiğini, alt yüklenici seçiminde belirli mecburiyetler oluşturduğunu anlatan  Demir, "EYDEP ile Türkiye'de yetkin şirketlerin çıkmasını ve küresel oyuncu  olmasını hedefliyoruz. Bu değerlendirme sistemimizin bir parçası da artık Sıfır  Atık Projesi'nde gelinen seviye olacaktır." dedi.
 
 İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin bugün geldiği noktada,  gemilerden helikopterlere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah  sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe  kadar ihtiyaçlarını büyük oranda yerli ve milli olarak ürettiğini söyledi.
 
 
Kadınların gücüne vurgu
 
Hayatın her alanında önemli roller üstlenen kadınların, savunma  sanayisinin tam bağımsız Türkiye hedefleri doğrultusundaki yürüyüşünün de en  önemli aktörlerinden olduğunu dile getiren Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak  başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere rehber olan, geleceğimize  yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız  geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.
 
Son 5 yıl içinde savunma sanayisinde çalışan sayısı 4 kat artmıştır.  Bu artışın yüzde 26’sını kadınlarımız oluşturmaktadır. Bugün Başkanlığımızda  çalışan mesai arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 40’ı kadınlarımızdan oluşmaktadır.  Son 5 yıl içinde Başkanlığımızda çalışan sayımız yaklaşık 2 kat artarken,  istihdam edilen kadın personel sayımız da aynı oranda artış göstermiştir."
 
Sıfır atık ile elde edilen kazanımlar
 
 ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de atık yönetim süreci ile  sıfır atık oluşumuna yönelik attıkları adımlara ilişkin bilgiler verdi.
 
Buna göre, proses tasarımları aşamasında atık oluşumunu ve çevreye  olan etkiyi minimize etmek için malzeme ve enerji tüketiminin azaltılması  konusunda planlamalar yapılıyor.
 
Kağıda dayalı süreçleri tamamen dijital hale getiren yazılımlar  kullanılması, doküman paylaşım ve onay süreçlerinin elektronik belge yönetim  sistemi üzerinden yürütülmesi, ortak yazıcıların kullanımı ve yazıcılarda  kullanılan kartlı sistemler ile kağıt tüketimi minimize ediliyor.
 
Gıda israfını önlemek için ROKETSAN’da artan yemekler ve tüketilmeyen  ekmekler uygun şartlarda biriktirilerek günlük olarak hayvan barınaklarına teslim  ediliyor.
 
 Araçlardan kaynaklı emisyonun önüne geçebilmek için personele tesis  içerisi ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı teşvik ediliyor.
 
Tesis içinde oluşan atıklar için çeşitli noktalara yerleştirilen atık  biriktirme ekipmanları ile atıkların kaynağında ayrıştırılması etkin bir şekilde  yürütülüyor.
 
 ROKETSAN yürüttüğü atık yönetimi süreci ile 2019 ve 2020 yıllarında,  yılda 1 milyon 95 bin 903 kilogram atık ayrıştırarak toplamda 1 milyon lira gelir  elde etmeyi de başardı.
 
Öte yandan ROKETSAN, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü  farkındalık ve iyileştirme çalışmaları ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak  toplanması ve geri dönüşümüyle de önemli kazanımlar elde etti. Sadece kağıt  atıkların yönetimi sayesinde yılda ortalama olarak 850 yetişkin ağaç kurtarıldı,  205 bin kilovatsaat enerji tasarruf edildi ve 8 bin 850 kilogram sera gazı  salınımı engellendi.
 
  
 

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Emine Erdoğan ROKETSAN sıfır atık
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