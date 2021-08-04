Emine Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi.
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- Emine Erdoğan 'orman yangınları' mesajı
Emine Erdoğan 'orman yangınları' mesajı
DHA | 04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:35 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 13:35