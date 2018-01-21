'6 milyar dolar insani yardım yaptık'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Kızılay, Arakan, Etiyopya ve Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin yararına ‘Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak’ temalı program düzenledi. Beşiktaş’ta bulunan bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay’ın da bulunduğu bir çok davetli katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “İşte tam burada, dünyaya insanlık dersi veren Türkiye, küresel insani yardımlarda 2016 yılında 6 milyar dolar yardım yaparak dünyanın en fazla yardım yapan 2. ülkesi olmuştur” dedi.

Hayırda yarışan, insanlığın kanayan yaralarına pansuman yapan böyle bir topluluğun, insanlık için umut olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, “Yardım bekleyen eli; bizim müsait olduğumuzda değil, muhatabımızın ihtiyaç duyduğu anda tutmak, son derece değerlidir. İşte sivil toplum kuruluşlarımız bu nedenle var. Yüce gönüllü milletimizin hayırlarını doğru planlayarak, ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırmak için var. Kızılayımız başta olmak üzere, MÜSİAD gibi hayra koşan, hayırda yarışan kuruluşlarımız, mazlumlara uzanan kolumuzdur” dedi.

Erdoğan’dan teşekkür

MÜSİAD’a, özellikle Kadın Çalışma Grubu’na tebrik ve teşekkürlerini sunan Erdoğan, Arakan, Etiyopya ve Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için bir fitilin ateşlendiğini söyledi.

‘Arakan’ın sesini duyuruyoruz’

Emine Erdoğan, “İnsani yardım alanında Türkiye’nin öncü bir alanı var. Milli gelire oranla Türkiye dünyada en çok insani yardım yapan ülkedir. Aslında bu şaşırtıcı değil. Leyleklerin beslenmesi için vakıf kuran, yoksul genç kızlara çeyiz hazırlamayı sorumluluk olarak gören bir kültürün mirasçıları için bu hiç sürpriz değildir. Bu tarihi refleksle Arakan’ın sesini duyuyoruz. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarımızın omuz vermesiyle Arakan konusunda uluslararası toplumu hareketlendirdik” dedi.