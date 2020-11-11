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Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 19:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.


Emine Erdoğan, Twitter'dan, "GeleceğeNefes" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ağacı sevmek, ormanları çoğaltmak ve doğaya zarar vermeden yaşamak vatan sevgisine dahildir. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
 

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Cumhurbaşkanı Milli Ağaçlandırma Günü Emine Erdoğan
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