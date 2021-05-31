Emine Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde dijital resim sergisini açtı

Türk Telekom'un düzenlediği resim sergisinin açılışına görme engelli çocuklar da katıldı. Emine Erdoğan , serginin açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" diyerek kesti.

Daha sonra Türk Telekom CEO 'su Ümit Önal ve Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile birlikte sergiyi gezen Emine Erdoğan, Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' ve Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablolarını görme engelli ve az gören çocuklar, Mehmet Kocaman, Arda Kaya, Buket Naz Türker ve Yağmur Selçuk'la birlikte inceledi.

Bu sırada Yağmur Selçuk, "Ben detayları göremiyorum ama en küçük detayları bile anlatmış. Yerdeki şekilleri, duvardaki çinileri bile anlatmış. Bu sayede tabloyu gözümde canlandırmamı sağladı. En küçük ayrıntısını bile betimledi. Gözümün önüne geldi direkt tablo. Bu şekilde çok faydalı oldu" dedi.