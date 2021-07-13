13 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.348 -0.70 EURO 10,2290 -0.23
USD 8,6230 -0.14 ALTIN 500,980 -0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Erdoğan'dan 'Marmara Denizi' paylaşımı

AA |  13 Temmuz 2021 Salı - 10:15 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 11:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.
 
Erdoğan şunları kaydetti:
 
"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Emine Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Denizlerimizi koruma altına aldığımız Sıfır Atık Mavi Projemiz başta olmak üzere tüm çevre projelerimize verdiğiniz destekler dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz. Denizlerimizi en güzel haliyle geleceğe taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Emine Erdoğan Marmara müsilaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.