Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Kızılay 152 Yaşında" dedi.
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Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı
DHA | 11 Haziran 2020 Perşembe - 10:30 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 10:30