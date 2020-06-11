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Emine Erdoğan, Kızılay'ın 152'nci kuruluş yılını kutladı

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 10:30 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 10:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kızılay, iyiliğin, merhametin ve vicdanın hiçbir koşulu olamayacağını, bir buçuk asrı aşkın tecrübesiyle ispat ediyor. Kızılay 152 Yaşında" dedi. 
 

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