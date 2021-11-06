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Emine Erdoğan, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katıldı

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerin son derece önemli bir rolü olduğunu belirterek, "Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına erişebiliyorlar" dedi.


Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul  Valiliği tarafından Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen  Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı'na katıldı.
 
Burada konuşan Erdoğan, elinin emeğini, gözünün nurunu hayata katan  kadınlarla yan yana olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
 
Erdoğan, dünyanın bir uyanış ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, böyle  bir dönemde, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesinin de  bu uyanışın lokomotifi olduğunu anlattı.
 
21. yüzyılın, kadınların ekonominin ve kalkınmanın yön veren aktörleri  olmaya başladığı bir dönüşüm sürecine sahne olduğunu belirten Erdoğan, kadınların  artık yalnızca çalışan değil, girişimci olarak da karşılarına çıktığını ifade etti.
 
İş dünyasında ve siyasette, kadınların karar mekanizmalarında  görüldüğünü, bunun tüm çevreye sirayet eden olumlu etkilerinin tecrübe edildiğini  aktaran Erdoğan, kadınları girişimci olmaya cesaretlendirmenin ve imkan  sağlamanın, kalkınma yarışında ışık hızıyla yol almak olduğunu söyledi.
 
"Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır; güçlü kadın, güçlü  aile ve güçlü toplum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerimizin son derece önemli  bir rolü var. Kadınlar, kooperatifler aracılığıyla ekonomik güçlerini bir araya  getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak ettiği  değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir  düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını  artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve becerilerini geliştirip, birçok eğitim  fırsatına da erişebiliyorlar. Son tahlilde, tüm bunlar, kadınların kendine daha  çok güvenmesine neden oluyor. Özgüveni olan, bilinçli annelerin evlatları da daha  farklı oluyor. Çünkü anneler çocukları için bir okuldur. Her davranışımız onlar  için bir derstir. Kadınlar, ne kadar donanımlı, bilinçli olursa, onların  okulundan yetişen çocuklar da, o derece iyi bir insanlık karnesine sahip  olurlar."
 
"Kooperatifler yalnızca ticari başarıların değil, dayanışmanın da  merkezleridir"
 
Emek verilen kooperatiflerin çok önemli bir özelliği daha olduğuna  işaret eden Erdoğan, kooperatiflerin, yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar  kaybolmaya yüz tutan birçok değerin korunduğu yerler olduklarını, el emeğinin  kooperatifler aracılığıyla can bulduğunu belirtti.
 
Emine Erdoğan, kooperatifler aracılığıyla nice orijinal fikrin hayata  geçtiğini, fikirlerin ihracata uzanan başarı hikayelerine şahit olunduğunu  aktararak, "Tabii, kooperatifler yalnızca ticari başarıların değil, dayanışmanın  da merkezleridir. Mesela, engelli bireylerin ve ailelerinin, kooperatifler  aracılığıyla desteklendiği, farkındalık yaratan sosyal kooperatiflerimiz de var.  Ne mutlu ki, bugün 687 kadın kooperatifimiz bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığımız koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığımızın, Tarım ve Orman  Bakanlığımızın iş birliğinde her geçen gün bu sayı daha da artıyor. Bu sayının  daha da çoğalmasını ve kadınlarımızın hayallerine açılan birer kapı olmasını  temenni ediyorum" diye konuştu.
 
Kadınların güçlendirilmesinin halihazırda tüm dünyanın merceğinde  olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Fakat bizim güçlü kadınlarımız, yeni bir olgu değildir. Anadolu  demek, kadın emeği demektir. Tarihimize baktığımızda, Anadolu kadınının sosyal ve  ekonomik hayatın merkezinde olduğunu görüyoruz. Günümüzde çağdaş bir toplum  olabilmenin kriterlerinden biri, örgütlenmektir. Oysa, tarih sayfalarımızdan  anlıyoruz ki, bunun en muhteşem örneği, yüzyıllar öncesinde Anadolu kadını  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bacıyan-ı Rum, yani Anadolu Kadınlar Birliği,  kadınların toplumdaki öncü rolünün bir delilidir. Bu kadınlar, zanaat icra  etmenin yanında, vatan müdafaası gibi son derece önemli sorumlulukları  omuzlamışlardır. Topluma rol model oldukları gibi, dayanışma kültürünün en rafine  örneklerini bize miras bırakmışlardır. Toplumun sorunlarına eğilmişler,  yetimlerden, yaşlılara kadar tüm kırılgan grupların hamisi olmuşlardır. Bu ruhu,  bugün bu salondaki kadınlarda gördüğümü ifade etmek istiyorum. Çağlar öncesinde  böyle yüksek bir sosyal konuma haiz olduğunu bildiğimiz kadınlarımız,  medeniyetimizin aynasıdır."
 
Kadınlara, Sıfır Atık Projesi'nin üst noktalara taşınması için "destek" çağrısı
 
Emine Erdoğan, kadın kooperatiflerine seslenerek, "İnanıyorum ki,  kooperatifler sizlerin girişimci ruhunu tetikleyecektir. Özellikle tarım  ürünlerinin, üretim ve pazarlamasında büyük bir katkınız olacak" dedi.
 
Küresel olarak, gıda üretiminin yüzde 50 ile 80'inin kadınların elinde  gerçekleştiğini belirten Erdoğan, kadınların toprakla ve doğal kaynaklarla olan  ilişkisinin kadim bir tarihi olduğunu, adeta bilgelik noktasına dönüşen bu bilgi  ve birikimin, kadınların geçimlerini sağlayacakları bir kanal haline gelmesinin  onların verimliliğini de tetiklediğini, daha çok üreten, daha çok fayda sağlayan,  ekonomiye ve topluma can veren kaynaklara dönüştüklerini ifade etti.
Bir araştırmaya göre, kadınların, kazandıklarının yüzde 80'ini aileye,  eğitime ve topluma yatırdıklarını aktaran Erdoğan, "Bir anlamda, hayata kadın eli  değmesinin tam olarak karşılığı da budur. Kadınların nesilleri yetiştiren konumda  olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Buradan hareketle, güçlü kadınların toplumun  niteliğini belirlediği çok açıktır" diye konuştu.
 
Emine Erdoğan, Türkiye olarak Yeşil Kalkınma Hamlesi'ni  başlattıklarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:
 
 "2053 sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Bu kalkınmanın en önemli  ayağı, yine kadınlardır. Tüm araştırmalar, kadınların karar verici  mekanizmalarında olduğu ülkelerde, çevre dostu uygulamaların çoğunlukta olduğunu  gösteriyor. Şimdi, Yeşil Kalkınma Hamlesi'nin başarıya ulaşması için her  zamankinden daha fazla kadınların bilgi ve becerilerine müracaat etmeliyiz. Çünkü  kadınlar, doğal kaynakların muhafızlarıdır. Tüketmeden üretmek ve gıda  güvenliğini sağlamak kadınlarda adeta bir melekedir. Bu vesileyle buradan tüm  kadınlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, Sıfır Atık  Projemizi, 2023'te tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu projenin en  üst noktalara taşınmasında kadınlarımızdan büyük katkı bekliyoruz. Projeye  başladığımızda yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün itibarıyla yüzde 22  seviyelerindedir. 2023'te bu oranı yüzde 35'e çıkarma hedefimiz var. Gelin bu  hedefin paydaşları olun. Girişimci ruhunuzun enerjisini ve parlak fikirlerinizi  Yeşil Kalkınma Hamlesi'nin yakıtı yapın. Gelecek kuşakların yaşayacağı müreffeh  bir dünyada söz sahibi olun."
 
Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya Yanık tarafından hediye takdim edildi.
 
Emine Erdoğan'ın İstanbul Kadın Kooperatifleri'nin ürünlerinin yer  aldığı sergileri de gezdiği program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona  erdi.

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Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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