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Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü

AA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 1:33 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 1:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü.


Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Suzuki ile Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü olan Japonya Milli Günü'nde bir araya geldiklerini belirtti.
 
İmparator ve İmparatoriçe'ye sağlıklı uzun ömürler dileyen Emine Erdoğan, "Sayın Büyükelçinin sıfır atık değerlerini paylaşmasından ve İklim Değişikliği ile Mücadele Toplantısı'na katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Tarihi dostluk bağlarına dayanan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelecekte de güçlenerek sürmesi temennisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
 

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Emine Erdoğan Kazuhiro Suzuki japonya
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