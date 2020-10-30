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Emine Erdoğan'dan İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileği

30 Ekim 2020 Cuma - 16:19 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine  Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6  büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. 
 
Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezi  Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm  vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Can kaybı olmamasını  temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan İzmir depremi Ege Denizi
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