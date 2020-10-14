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Emine Erdoğan, 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

14 Ekim 2020 Çarşamba - 16:36 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:36

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.


Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan  kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşım yaparak destek çağrısında  bulundu.
 
Emine Erdoğan'ın destek çağrısının ardından Türk Kızılay sosyal medya  hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Değerli Eşi Sayın Emine  Erdoğan Hanımefendi'nin 'Her ev bir okul olsun' kampanyamıza verdiği 100 dizüstü  bilgisayar desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.
 
Emine Erdoğan, destek çağrısında, Türk Kızılayın sosyal medya  hesaplarında yer alan videoyu da paylaşarak, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç  sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini  Kızılayın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum."  ifadelerini kullanmıştı.
 

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Emine Erdoğan Her ev bir okul olsun kampanya
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