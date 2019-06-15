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Emine Erdoğan: Engelli bireylere yardım hepimizin görevidir

15 Haziran 2019 Cumartesi - 14:07 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 14:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir." dedi.


Emine  Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler  Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere  Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan, Tacikistan Sağlık Bakanı Nasim Olimzoda ile birlikte  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) inşası ve donatımı tamamlanan  Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
 
Açılışta konuşan Emine Erdoğan, sözlerine, "Dost ve kardeş ülke  Tacikistan'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, Türk halkının içten  selamlarını iletiyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimiz için kurduğumuz  rehabilitasyon merkezinin açılışı vesilesiyle bir aradayız." diyerek başladı. Bu merkezin manevi anlamı kadar hayata katacağı değerin de çok büyük  olacağına inandığını belirten Emine Erdoğan, Hz. Mevlana'nın, doğduğu bu  topraklardan Konya'ya göç ederken yol boyunca ilahi aşkın, kardeşliğin ve  dostluğun izlerini bıraktığını ifade etti.
Tacikistan'la olan ilişkilerde bu ayak izlerini takip ederek yol  katettiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız bu merkez,  Türkiye ve Tacikistan arasındaki güçlü dostluk duygularının bir tezahürüdür."  diye konuştu.
 
"Bu merkez Tacikistan'da ilk olma özelliğini taşıyor"
 
 Emine Erdoğan, uzun yıllardır Türkiye'de kazandıkları deneyimleri TİKA  aracılığıyla dost Tacikistan'la paylaştıklarının altını çizdi. Bugüne kadar sağlık ve eğitim alanında gerçekleştirdikleri 300'ü aşkın  projenin, kendileri için istediklerini dostları için de istedikleri gerçeğinin  ispatı olduğuna dikkati çeken
 
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:"Dolayısıyla böyle bir merkezi hayata geçirmek, devletlerarası  ilişkinin çok ötesinde, mutluluğu dostlarımızla ortak bir payda haline  getirmektir. Bildiğiniz gibi bu merkez Tacikistan'da bir ilk olma özelliğini  taşıyor. Böylesine hassas bir konuda Türkiye olarak bir ilki gerçekleştirmiş  olmaktan ötürü ayrıca mutluyuz.  Kendi ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın yüzlerinde oluşan  tebessümü, buradaki kardeşlerimize de hediye etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi  toplumların güçlenmesi, o toplumu oluşturan her bireyin güçlendirilmesiyle  doğrudan alakalıdır. Engelli bireylerin fiziksel engellerini aşmalarına ve  içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak, hepimizin görevidir.  Bu merkezin birçok hayatı değiştireceğine yürekten inanıyorum. Birçok Tacik  kardeşimiz hayallerini gerçekleştirme yolunda inşallah büyük adımlar atacaklar."
 
Emine Erdoğan, bu merkezin hayat bulmasında emeği geçen herkese,  özellikle Türkiye'nin dostluk duygularını tüm dünyaya taşıyan TİKA'ya  şükranlarını sunarken, Tacikistan makamlarına bu dostluk köprüsüne vesile  oldukları için de teşekkürlerini iletti.Konuşması sonrasında merkezin açılışını yapan Emine Erdoğan,  yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve tedavi gören hastalarla sohbet  etti.
 

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