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Emine Erdoğan, ders başı yapan öğrencilere başarılar diledi

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 9:55 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 9:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.


Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Sevgili çocuklar; uzun bir aradan sonra bugün okul koridorları sizlerin neşeli seslerinizle tekrar çınlıyor. Ders başı yapan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum, sizler maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyarak büyüklere de örnek olacaksınız." ifadelerine yer verdi.
 

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Emine Erdoğan öğrenci ders başı
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