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Emine Erdoğan'dan yeni yılda 'Diyarbakır Anneleri' mesajı!

31 Aralık 2020 Perşembe - 18:51 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Diyarbakır Anneleri için yeni yıl mesajı yayımladı.


Emine Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmiştim.

Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor.

Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum.

 

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Emine Erdoğan Diyarbakır Anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan
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