Emine Erdoğan'dan yeni yılda 'Diyarbakır Anneleri' mesajı!

Emine Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etmiştim.



Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor.



Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum.

Bundan tam bir yıl önce #DiyarbakırAnneleri’ni ziyaret etmiştim.

Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum. https://t.co/hPZOMATZJn — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 31, 2020