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Emine Erdoğan'dan Suriyeli aileye ziyaret

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 17:56 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 17:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti. Yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Emine Erdoğan, aileye misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.


Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Suriyeli aileye yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı. Erdoğan, yayımladığı mesajda ise "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları takdire şayan. Ramazan’ın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
 

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