05 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.486 -0.65 EURO 9,1010 0.08
USD 7,4140 -0.11 ALTIN 465,770 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Erdoğan'dan 'Su kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız' paylaşımı

AA |  05 Ocak 2021 Salı - 17:02 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın herkesin ortak evi olduğunu, bu bilinçle su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini belirtti.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle  yaptığı paylaşımda, "Dünya, hepimizin ortak evi. Bu bilinçle hareket edip, su  kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Gündelik yaşamımızda geliştireceğimiz küçük  farkındalıkların, büyük değişimler yaratacağını unutmamalıyız." ifadelerini  kullandı.
 
Erdoğan, paylaşımında, "Bir A4 kağıdın üretimi için ortalama 10 litre  su harcanıyor. Tek bir kot pantolon üretmek için yaklaşık 10 bin litre su  kullanılıyor. Dünyamızda her gün Tuz Gölü büyüklüğünde bir alanın çölleştiğini  biliyor muydunuz?" mesajlarının yer aldığı videoya da yer verdi.
 

ETİKETLER

Emine Erdoğan' Su kaynakları Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.