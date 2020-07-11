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Emine Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.


Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Yaraların iyileşmesinde ilaç olan zaman, insanlığın utanç tabloları söz konusu olduğunda yaraları yeniden kanatıyor. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi. 
 

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Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan Srebrenitsa
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