11 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.411 -1.85 EURO 10,1720 0.77
USD 8,6520 0.62 ALTIN 487,480 2.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Erdoğan'dan sel felaketinden etkilenenlere "geçmiş olsun" mesajı

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 20:58 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 20:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu,  Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel  felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş  olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun."  ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.