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Emine Erdoğan'dan 'Salda' açıklaması

01 Ekim 2020 Perşembe - 12:45 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun verdiği tavsiye doğrultusunda Salda Gölü için alınan kararları tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Ülkemizin eşsiz güzelliklerinden, tabiat harikamız Salda Gölü'nü korumak için aldığımız tedbirlerin kapsamını genişlettik. 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesinde göle girilmemesi, yüzülmemesi ve plajın kullanılmaması kararını aldık" açıklamasını paylaştı.
 
Erdoğan, kendi açıklamasında ise alınan kararı tebrik ederek, "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararı tebrik ediyor, benzeri doğal güzelliklerimizin layıkıyla korunması konusunda azami titizlik gösterilmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
 
 

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Emine Erdoğan Salda Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu
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