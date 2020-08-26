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Emine Erdoğan'dan "Muş Laleli" Malazgirt Zaferi kutlaması

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:41 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 13:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü "Muş Lalesi" görselini paylaşarak, kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi  Emine Erdoğan, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü  dolayısıyla yayımladığı mesajında, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl  dönümü tüm milletimize kutlu olsun." ifadelerini kulandı.  Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş  Lalesi'nin 2015'te "Muş 1071" adıyla tescillendiğini anımsatarak, "Ülkemizin  zenginliği endemiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.
 
  

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Emine Erdoğan malazgirt zafer
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