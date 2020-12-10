Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından İnsan Hakları Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Birbirimize, Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" dedi.
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- Emine Erdoğan'dan 'İnsan Hakları Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'İnsan Hakları Günü' paylaşımı
DHA | 10 Aralık 2020 Perşembe - 17:27 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 17:27