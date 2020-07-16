16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8410 0.18
USD 6,8610 0.08 ALTIN 399,210 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Erdoğan'dan fotoğraflı 15 Temmuz paylaşımı: Onur duydum

16 Temmuz 2020 Perşembe - 1:21 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 1:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
 
Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.