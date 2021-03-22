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Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 13:34 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sadece 1 yıl içinde salgınla mücadelede kullanılan maske ve cerrahi eldiven gibi atıkların denizleri istila ettiğini belirterek, "Bu hata hepimizin." ifadesini kullandı.


Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,  dünyanın, tüm doğal kaynaklarıyla insanlığın ortak mirası olduğunu belirtti.
 
Bu mirasta kimsenin diğerinden daha fazla pay sahibi olmadığını  vurgulayan Emine Erdoğan, tüm canlıların yaşam kaynağı olan suyun, insanlık için  eşit miktarda gerekli olduğunu ifade etti.
 
Kişi başına düşen su miktarının gün geçtikçe azaldığına işaret eden  Emine Erdoğan, dünyada milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiğini, her gün  binlerce kişinin temiz içme suyu bulamadığı için yaşamını kaybettiğini belirtti.
 
Emine Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olağan kabul edilen bir bardak  temiz su, Afrikalı bir annenin yegane duası olabiliyor. İsraf ettiğimiz her  damlanın, yaşam mücadelesi veren insanların hayatını daha da zorlaştırdığını  unutmayalım. Üstelik, bu zorlu şartlara maruz kalan, sadece insanlar değil. Su  stresi, suyun kirlenmesi ve su alanlarının yok olması, birçok canlının yaşamını  tehdit ediyor. Türler kayboluyor." değerlendirmesini yaptı.
 
Bilim insanlarının 2050'de okyanusların yeni sakinlerinin balıklar  yerine plastik şişeler olacağını söylediğini aktaran Emine Erdoğan, yüzey suları  ve yer altı sularının, her gün insan eliyle kirletildiğini kaydetti.
 
"Yeryüzü suları, ormanlar ve toprak, tüm canlıların ortak yurdudur"
 
Kullanılan kimyasal ve deterjanların sulara karışmasının büyük bir  tehdit oluşturduğuna, ekosistemin tahrip olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan,  şöyle devam etti:
 
"Sadece 1 yıl içinde, salgınla mücadelede kullandığımız maske ve  cerrahi eldiven gibi atıklar denizleri istila etmiş durumda. Bu hata hepimizin.  Oysa yeryüzü suları, ormanlar ve toprak, tüm canlıların ortak yurdudur ve  hepsinin, tabiatta çiğnenemez hakları vardır.
 
 Tüm canlıların karşı karşıya olduğu bu hayati sorunu, bizim adımıza  bir başkası çözmeyecek. Beklediğimiz mucize, ancak ve ancak bireysel  davranışlarımızı değiştirmekle mümkün olabilir. Sadece bir tişörtün üretiminde 2  bin 720 litre su harcandığını düşünürsek, eşyaları israf etmeden kullanıp geri  dönüştürmenin önemi ortaya çıkar. Tek başına bunu bilmek bile bizi harekete  geçirmeye yetmez mi?
 
Gelin, hepimiz bu güzel günde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa  açalım. Su kaynaklarını ve çevreyi koruma konusunda üzerimize düşeni yapacağımıza  dair bir söz verelim.
 
Tüm insanlığın, yeryüzü sofrası etrafında buluşmuş tek bir aile  olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Attığımız adımların, sürdürdüğümüz yaşam  tarzının çevreye dost olup olmadığının muhakemesini yapalım."
 
Çocuklara doğa sevgisinin çok erken yaşlarda aşılanması gerektiğini  belirten Emine Erdoğan, onlara, ağacı, suyu, toprağı ve tüm hayvanları sevip  korumanın, vatan sevgisine dahil olduğunun anlatılmasının önemini vurguladı.
 
Emine Erdoğan, "En değerli hazinemiz olduğu bilinciyle, ülkemizin  doğal kaynaklarını var gücümüzle koruyalım. Temiz suyun, insan hakkı olduğunu  unutmayalım. Dünyanın, kurtuluşa doğru adım attığı bir hikayenin kahramanı  olalım. Suyun, herkes için erişilebilir olduğu bir dünya temennisiyle Dünya Su  Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
 

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