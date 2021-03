Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj paylaştı. Kadınların her incindiğinde insanlığın incindiğini belirten Emine Erdoğan , "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.