19 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 1.13 EURO 8,8130 0.09
USD 7,3790 0.08 ALTIN 472,190 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:44 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 12:49

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu'da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile çoğalttığını öğrendik." ifadesini kullandı.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Dünya İnsani Yardım Günü  dolayısıyla  paylaşımda bulundu.
 
İnsanlığın yer yüzü sofrasında toplanmış büyük bir aile olduğunu  vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert  ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu'da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile  çoğalttığını öğrendik. 19 Haziran Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutluyorum. 
 
Temennim, insan hayatına verilen değerin tüm dünyada eşitlenmesi, barış ve  sevginin aramızdaki hakim güç olmasıdır. Pakistan'da sel hayatı yerle yeksan  etmişken oraya gitmeseydik, sel olan gözyaşlarını nasıl silerdik? Dünyanın  gidilemez bölge ilan ettiği Somali'ye gitmeseydik, umutların tükendiği bir yerde  umudu yeniden nasıl yeşertirdik? Rohingya Müslümanları topraklarından  sürüldüklerinde Bangladeş'e gitmeseydik, 'sesinizi duyduk' nasıl derdik? Açacak  bir gönlümüz olduğu için kapılarımızı da açtık. Aksi halde, yalnızca haber  bültenlerinin seyircisi olmaz mıydık?"
 
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçekleştirdiği  Gaziantep'teki çadır kent ziyaretinin yanı sıra, Somali, Myanmar, Pakistan ve  Bangladeş'te gerçekleştirdikleri insani yardımlara ilişkin fotoğrafları da  paylaştı.
 
 
 

ETİKETLER

Emine Erdoğan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.