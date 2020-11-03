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Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 11:42 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 11:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.


Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları  kaydetti:
 
"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük  sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi  ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları  sağ olun, var olun!"
 
  
 

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