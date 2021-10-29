Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Emine Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı
29 Ekim 2021 Cuma - 22:50 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 22:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.
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