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Emine Erdoğan'dan, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının tanıtımına katılanlara teşekkür

06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:57 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programına katılan tüm misafirlere, danışmanlara, şeflere ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.


Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtımına katılan tüm misafirlerimize, danışmanlarımıza, şeflerimize ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederim. Gastronomi alanında ülkemizi tanıtmak için yürüttüğünüz takdire şayan çalışmaların dünya markaları doğuracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, paylaşımında, tanıtım programının açılışında yaptığı konuşma ve katılımcılardan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.
 
Kitap, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştı.

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Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı tanıtım programı
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