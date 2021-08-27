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Emine Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç Vakfı'na ziyaret

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 17:56 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 17:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Resmi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı'nı ziyaret etti.
 
Emine Erdoğan, vakıf merkezine gidişinde Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı.
 
Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.
 
Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve "anı evi" olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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