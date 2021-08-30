Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık için çıktıkları yoldan büyük bir zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AA | 30 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:32 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 11:32