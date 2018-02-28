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Emine Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 20:54 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 28 Şubat'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayınladı.


Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"28 Şubat, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş, milletimizin değerlerine yapılmış bir saldırının adıdır. Milli iradenin gücü ile vesayetlerin, darbelerin tarihini kapatan ülkemiz, demokratik bir düzende güçlenerek büyüyecektir."

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