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Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtım programında konuştu

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edineceğini belirterek, "Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz." dedi.


Emine Erdoğan, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek  tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı "Asırlık  Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının İstanbul Cam ve Billur Müzesi'ndeki tanıtım  programında, böylesine heyecan verici bir projenin hayata geçtiğini görmenin  gerçekten büyük mutluluk olduğunu söyledi.
 
Birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışma  yürüttüklerini, zengin mutfak kültürünün hak ettiği yeri bulması için büyük  özveri gösterdiklerini bildiren Erdoğan, bu güzide eserin hazırlanmasında emeği  geçen herkese, projeyi yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığına, destek veren Türkiye  Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansına (TGA) teşekkürlerini sundu.
 
Erdoğan, kitabın dünyanın önemli kütüphaneleri ve gastronomi  raflarında yer alacağı gibi kültürel diplomasi alanında da yeni bir köprü  olacağını dile getirdi.
 
Yemeği, "kültür", "her toplumun milli kimliği", "insanlar arasında  iletişimi ve dostluğu pekiştiren en hızlı yol" ve "duyguların taşıyıcısı" olarak  tanımlayan Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Doğumdan düğünlere birçok özel anı yemek kültürümüzle taçlandırırız.  Etrafında toplandığımız sofralar, bizi birbirimize dost kılar. Atasözlerimizde bu  tecrübeyi aktaran nice güzel söz vardır. 'Bir kahvenin kırk yıl hatırı olması',  vefanın, sadakatin ve hoşgörünün habercisidir. 'Tatlı yiyip tatlı konuşmak',  mutfak kültürünün barışı tesis etmedeki gücünü ifade eder. Geleneğimizde  misafire, yabancıya, yolcuya sofra kurmak, gönüller arasına asılan bir köprüdür.  İkram kültürümüz dillere destandır. Böylesi bir yaşam kültürüne sahip olduğumuz  için gerçekten çok şanslıyız."
 
Emine Erdoğan, sofraların aile bağlarını kuvvetlendirdiğini, dostluk  bağlarını mayalayıp büyüttüğünü anlatarak, "Bayram sofralarının verdiği sevinci  hangimiz unutabiliriz? Gurbette olduğumuzda, hiçbir şey memleket yemeğinin yerini  asla tutmaz. Ekmeğin kokusu, hasretleri giderir. İşte tüm bu sebeplerle mutfak,  küreselleşen dünyada özel konumunu koruyabilen nadir değerlerdendir." ifadelerini  kullandı.
 
"Türk mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik  birikimidir"
 
İletişimin yıldızının parladığı bir çağ yaşandığına değinen Erdoğan,  küreselleşme ve iletişim teknolojilerinin erişimi çok kolaylaştırdığını, kültürel  alışverişin herkesin deneyimi olduğunu, bu süreçte mutfağın hem bir sektör hem de  bir diplomasi aracı olarak önemli roller üstlendiğini kaydetti.
 
Emine Erdoğan, gastrodiplomasinin son yıllarda tüm dillerde yerini  aldığına dikkati çekerek, "Ulusal mutfak, toplumların yumuşak gücü olarak  konumlandı. Bunun yanında, turizmin lokomotif bir kuvveti haline geldi.  Metropollerde, etnik restoranlar bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Bu  restoranlar aynı anda kültürel diplomasinin yürütüldüğü, yabancıların tanış  olduğu mekanlardır. Bir araştırmada, farklı ülke mutfaklarına ait yiyecekleri  tüketenlerin yüzde 57'sinin kültüre dair görüşlerinin olumlu yönde değiştiği  saptanmış. Yabancı bir ülkeye ait restorana gittiğinizde, o ülkenin kültürüne  dair büyük bir içgörü kazanırsınız. Ben de bunu yurt dışında sıklıkla tecrübe  etmişimdir. Dolayısıyla lezzet dünyasında kendini ön sıralara yerleştirenlerin,  tüm dünyanın kalplerini kazandıkları aşikardır." diye konuştu.
 
Uluslararası platformda, hem imaj oluşturma hem de marka haline  gelmenin yolunun yine mutfaktan geçtiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle  devam etti:
 
"Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda, elimizde ne kadar zengin bir  potansiyelin olduğunu görebiliriz. Anadolu'da binlerce yıla yayılan ve birçok  katmana sahip kadim bir tarihimiz var. Birçok medeniyetin doğumhanesi olmuş  topraklarımızda, mutfağımızın da yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Türk mutfağı,  asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir. Her bir lokma, tarihsel  deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhtevalar taşır. Reçetelerimiz, insanın ruh  ve bedeni arasındaki hassas dengeyi gözeten şifa kaynaklarıdır. Adeta başlı  başına bir eczanedir aynı zamanda. Bildiğiniz gibi, geleneksel reçetelerimizin  birçoğu hekimlerle oluşturulmuşlar. Şifahanelerde hekimlerle işinde mahir  aşçıların birlikteliğini görürsünüz. Oysa bugün, endüstrileşmiş küresel mutfak,  insan sağlığını tehdit eder vaziyette maalesef."
 
 
 "Türk mutfağı, turşu küpleri ve sirkeleriyle şifa sunuyor "
 
Her yıl kronik hastalıkların sebep olduğu milyonlarca ölümün temelinde  yanlış beslenme olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Türk mutfağı ise kaynayan tencerelerinde, turşu küplerinde,  sirkelerinde ve şerbetlerinde her zaman şifa sunuyor. Dünyayı her gün daha çok  hastalandıran fast food kültürüne karşı, yerel mutfakların çözüm merkezi haline  gelmesi çok sevindirici. Bu anlamda, dünyanın her yerinde büyüyen bir ilgi var.  Ben de şehir ziyaretlerimizde valilerimize, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza  bunu tavsiye ediyorum. 'Her şehrimizin bir gastronomi kitabı rehberi olmalı'  diyorum. Türk mutfağı, yeme içme trendlerinin tümüne cevap verir durumdadır.  Özellikle hızla yükselen vejetaryen yönelimler için mutfağımız sınırsız  seçenekler sunmakta. Bunun yanında, kalan her parça yiyeceğin, bambaşka bir ürüne  dönüşebildiği bir mucizeye sahibiz. Yani gıdanın korunması da doğal olarak  gerçekleşiyor. Tabii bu da yemeği bir tüketimden öte, bir bilgeliğe dönüştürüyor.  Ülkemizdeki iklim çeşitliliğinin ve verimli toprakların sunduğu yüksek bir ürün  çeşitliliğimiz var. Envaiçeşit yabani ot, mantar, sebze ve meyve, mutfağımızı bir  şölene çeviriyor. Kendi bölgesinde yetişen ürünlerle hazırlanan yemekler,  kültürün ve tarihin portresi haline geliyor. Bu anlamda da yemeklerimizin  birçoğunun coğrafi işaret alabilecek nitelikte olduğuna inanıyorum."
 
İlk kez "Türk Mutfağı Haftası" ilan edildi
 
Emine Erdoğan, Türk mutfağının diğer ülke mutfakları arasında çok ayrı  bir yeri olduğunu ancak bu şöhretin sadece birkaç çeşit yemekle sınırlı kalırsa  Türk mutfağının asırlarla ölçülen tarihine büyük haksızlık olacağını düşündüğünü  dile getirdi.
 
Türk aşçılarının başarılarının dünyaya mal olduğunu hatırlatan  Erdoğan, dünyanın en önemli gastronomi yarışmalarında şampiyonluk elde etmiş  gastronomi yıldızları olduğuna, Türk aşçılarının açtığı restoranlardan "Dünyanın  en iyi 50 restoranı" listesine girenler bulunduğuna, "Michelin yıldızı" ve bu  alanda dünyanın önde gelen ödüllerini almış aşçılar olduğuna dikkati çekti.
 
Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'ın, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"  içerisinde bulunduğunu, abugannuş, oruk, künefe, lokum, kaymak, sucuk ve pöçün  UNESCO tarafından koruma altına alınan Türk yemekleri olduğunu aktaran Erdoğan,  Türk mutfağını "daha nice büyük keşiflerin yapılabileceği bir derya" olarak  niteledi.
 
Erdoğan, aşçılığın, gençler arasında tercih edilen bir meslek  olmasının da çok sevindirici olduğunu belirterek, bu zengin kültür mirasıyla çok  büyük başarılara imza atacaklarından emin olduğunu ifade etti.
 
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının, Türk mutfağının dünyaya  tanıtımına anlamlı bir katkı sunmasını ümit ediyorum." diyen Erdoğan, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"İlk kez, bir 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edilmesini de son derece  önemli buluyorum. İnşallah bu gelişme, coğrafyamızın lezzetlerle dolu  güzergahlarında, muhteşem yolculukların vesilesi olacak, Türk mutfağından en kısa  zamanda, büyük ve uluslararası markalar doğmasına katkı sağlayacak. Hülasa işimiz  yeni başlıyor. İnanıyorum ki Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız  yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek. Bu güce inanır, el birliği  yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz."
 
Kitabın hazırlanmasına katkı veren şefler ve akademisyenlere teşekkür  eden Erdoğan, heyecanlarını paylaşarak aralarına katılan gastronomi sektörünün  önemli temsilcilerine, medya mensuplarına ve yazarlara da şükranlarını sundu.
 
 
"Eserde, sadece yemek tarifleri değil Türk kültürüne dair ciddi  bilgiler de yer alıyor"
 
 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Asırlık Tariflerle Türk  Mutfağı" eserinin, bugüne kadar Türk mutfağı ile ilgili yayımlanmış en geniş  çaplı ve gerçekçi eser olma özelliğine sahip olduğunu dile getirdi.
 
"Yakın zamanda dünyanın birçok farklı dilinde çevrilecek olan eserde,  sadece yemek tarifleri değil aynı zamanda Türk kültürüne dair ciddi bilgiler de  yer almaktadır." diyen Ersoy, şöyle devam etti:
 
 "Çünkü Türk mutfağını doğru anlamanın yolu Türk kültürünü de  tanımaktan geçmektedir. Eğer Türk kültür dünyasını belirleyen ruh anlaşılabilirse  işte o zaman Türk mutfağında hiçbir yiyeceğin israf edilmemesinin önemi de  anlaşılmış olur. Bu ruh toplumun her alanına sirayet edip güzelleştirdiği gibi  mutfağına da girip gastronomi anlayışını belirler. Mutfak sadece yenilen içilen  bir yer olmaktan çıkar, nimete saygının, paylaşmanın ve şükretmenin ne kadar  önemli olduğunun anlaşıldığı bir aleme evrilir."
 
Küreselleşen dünyada bireylerin artık yerel lezzetlerin tadına bakmak  için dahi olsa turizm faaliyetlerinde bulunduklarını belirten Ersoy, "Bizler de  turizmin birçok alanında olduğu gibi gastronomi turizminde de etkili tanıtımlar  yaparak dünya turizminin dikkatini bu alana çekiyoruz. Bu gayeyle bugün  tanıtımını yaptığımız, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı adlı eserin hayırlı  olmasını diliyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Hanımefendi başta olmak  üzere bu çalışmaya katkı sağlayan herkese şükranlarımı arz ediyorum." diye  konuştu.
 
Bu arada Ersoy, Bakanlık olarak 21-27 Mayıs'ı "Türk Mutfağı Haftası"  ilan etme kararı aldıklarını da duyurdu.
 
 Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Emine Erdoğan'a "Asırlık Tariflerle  Türk Mutfağı" kitabını takdim etti.
 
Programa, kitap danışmanları, ünlü şefler, Türk mutfağının geleneksel  tatlarını yaşatan sektör temsilcileri ve gastronomi yazarları da katıldı. Gecede,  Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kitaba dair görüşlerini anlattığı video mesajı da  izletildi.
 
Gece sonunda Emine Erdoğan ve Bakan Ersoy, katılımcılarla hatıra  fotoğrafı çektirdi.
 
Kitap hakkında
 
Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TGA iş  birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve  uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının zenginliğini  uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.
 
 Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız,  ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla asırlık  geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek  nesillere aktarılması hedefleniyor
 
5 danışman ve 14 ünlü şefin katkılarıyla
 
Asırlık tarifleri aslına uygun reçetelerle kayıt altına alan kitabın  hazırlanmasına akademisyen, uzman ve ünlü şefler destek verdi. Kitap, Prof. Dr.  Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve  Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke'nin koordinatörlüğünde hazırlandı.
 
Kitaba ünlü şefler Ali Ronay, Arda Türkmen, Aydın Demir, Cüneyt Asan,  Eyüp Kemal Sevinç, Fatih Tutak, Ömür Akkor, Savaş Aydemir, Sezai Erdoğan, Sinem  Özler, Şemsa Denizsel, Şerife Aksoy, Yılmaz Öztürk, Zeki Açıkgöz özel tariflerle  katkı verdi. Kitapta atıksız, fermente, yöresel, yerel, glütensiz gibi sağlıklı  ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor.
 
Dünya kütüphanelerinde yerini alacak
 
"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı, uluslararası üst düzey  tanıtım kapsamında Cumhurbaşkanlığı yayınlarından prestij kitap olarak basılacak.  Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından Türkçe basılacak kitap,  Ekim 2021 itibarıyla kitabevlerinde satışa sunulacak.
 
İngilizce versiyonu "Turkish Cuisine With Timeless Recipes" adıyla  uluslararası alanda yayımlanacak kitap, başta İngilizce, İspanyolca ve Arapça  olmak üzere birçok dile çevrilecek. Kitap, Türk mutfağını, sadece geçmişe ve  geleneğe değil, geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve tarifleriyle uluslararası  ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.
 

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