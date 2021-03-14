Emine Erdoğan Twitter hesabınsan bir mesaj paylaşarak "Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum" dedi.
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- Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
14 Mart 2021 Pazar - 14:35 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 14:35