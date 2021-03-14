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Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14 Mart 2021 Pazar - 14:35 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.


Emine Erdoğan Twitter hesabınsan bir mesaj paylaşarak "Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum" dedi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı
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