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- Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın müebbet hapis cezası onandı!
Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın müebbet hapis cezası onandı!
01 Nisan 2021 Perşembe - 13:15 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 13:21
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “ölmek istemiyorum” sözleri ile hafızalara kazınan Emine Bulut'u kızının önünde öldüren sanık Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasını onayladı. İstinaf, sanığa canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi talebini ise reddetti.
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