01 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 1.60 EURO 9,6610 -0.08
USD 8,1910 -0.59 ALTIN 450,860 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın müebbet hapis cezası onandı!

01 Nisan 2021 Perşembe - 13:15 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 13:21

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, “ölmek istemiyorum” sözleri ile hafızalara kazınan Emine Bulut'u kızının önünde öldüren sanık Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezasını onayladı. İstinaf, sanığa canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi talebini ise reddetti.


Detaylar geliyor...

ETİKETLER

Emine Bulut Fedai Varan Emine Bulut olayı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.