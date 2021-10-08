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Emina Jahovic'ten şok Mustafa Sandal iddiası
2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal’ın açtığı ‘nafaka iptali’ davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, ünlü şarkıcının evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini öne sürdü.
Mustafa Sandal, iki ay önce eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi’ndeki evin kira gelirini alan Jahovic’in bu haktan mahrum edilmesini istemişti.