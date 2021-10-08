ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Emina Jahovic'ten şok Mustafa Sandal iddiası

Emina Jahovic'ten şok Mustafa Sandal iddiası

2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal’ın açtığı ‘nafaka iptali’ davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, ünlü şarkıcının evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini öne sürdü.

Emina Jahovic'ten şok Mustafa Sandal iddiası Mustafa Sandal, iki ay önce eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin liralık nafakanın iptal edilmesi için dava açmıştı. Sandal ayrıca Çubuklu Vadisi’ndeki evin kira gelirini alan Jahovic’in bu haktan mahrum edilmesini istemişti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.