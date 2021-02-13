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Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal isyanı! 'Yıllardır çocuklarına destek olmuyor'
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 3.5 yıllık ilişkilerini Ocak 2008'de nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları olan çift, 2018 yılında da 15 dakika süren bir dava ile boşandı. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelen Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın son günlerde arası bozuldu. Eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya veren Jahovic, evine haciz memurları gönderdiği Mustafa Sandal hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 3.5 yıllık beraberliğin ardından 13 Ocak 2008'de hayatlarını birleştirmişti. Çiftin bu evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocukları oldu.