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Emina Jahovic'ten anne nasihatı

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:31 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 16:31

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, sosyal medya hesabından oğlu Yaman'a öğüt verdi.


Karantina nedeniyle aylardır evden çıkmayan Emina Jahovic, normalleşmenin başlamasıyla birlikte çocukları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı.
 
Günlerini çocuklarıyla denize girerek ve bol bol güneşlenerek değerlendiren Jahovic, keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Güzel şarkıcı, son paylaşımında oğlu Yaman'a anne nasihatinde bulundu.
 
Jahovic, şu aralar uçurtma sörfü yapan oğluna sarıldığı bir kareyi yayınlayarak, altına "'Rüyalarının peşinden git', insanların değil. Rüzgar senin aşkım" notunu düştü.
 

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