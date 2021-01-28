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Emina Jahovic o iddialar ile ilgili konuştu
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Emina Jahovic hakkında çıkan 'yiyip içip para ödemiyor' iddialarına açıkllık getirdi. Emina Jahovic, geçtiğimiz yaz tatil yaptığı Göcek'teki bir otelden hesabı ödemeden ayrıldığı haberlerine tepki gösterdi. Sırp şarkıcı, "Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı" açıklamasıyla dikkat çekti.