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Emina Jahovic o iddialar ile ilgili konuştu

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emina Jahovic o iddialar ile ilgili konuştu Şarkıcı Emina Jahovic hakkında çıkan 'yiyip içip para ödemiyor' iddialarına açıkllık getirdi.  Emina Jahovic, geçtiğimiz yaz tatil yaptığı Göcek'teki bir otelden hesabı ödemeden ayrıldığı haberlerine tepki gösterdi. Sırp şarkıcı, "Boşandıktan sonra herkes bana saldırdı" açıklamasıyla dikkat çekti.
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