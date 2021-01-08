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Emina Jahovic'in erişim yasağı isteğine ret!

08 Ocak 2021 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 14:44

Emina Jahovic, tatil yaptığı otelde ekstraları ödemediği şeklinde çıkan haberleri engellemek için harekete geçti. Saygınlığının zedelendiğini belirten Jahovic’in ‘Haberlere erişim engeli getirilsin’ talebi, basın özgürlüğüne engel olarak görülüp reddedildi.


Bir turizm çalışanı, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasına mesaj atarak, Emina Jahovic'i suçladı. O çalışan, Jahovic'in Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ancak Jahovic'in kalan ekstralarını hâlâ ödemediğini belirterek, "Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk" iddiasında bulundu.
 
HABER VERME HAKKI
 
Jahovic, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak çıkan haberler yüzünden kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü anlattı. Sanatçı, haberlere erişimin engellenmesini talep etti.  Sabah'ın haberine göre ceza hakimliği, yayın içeriklerinin magazinel nitelik taşıdığını, yasağın haber verme hakkını kısıtlayacağını belirterek Emina Jahovic'in talebini reddetti.

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Emina Jahovic erişim yasak
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