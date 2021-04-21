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Emina Jahovic evini Türk Konsolosluğuna kiraya verdi

21 Nisan 2021 Çarşamba - 12:29 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 12:29

Emina Jahovic’in, Sırbistan Yeni Pazar’daki aile yadigarı evi, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluk binası olarak hizmet vermeye başladı. Jahovic, evini geçen yıl binlerce euro'ya restore ettirmişti.


Emina Jahovic, Sırbistan'da aile yadigarı olan evlerini geçtiğimiz yıl tamamen yeniletmişti. 200 bin Euro'ya restore edilen eve, Belgrad'daki bir fuardan ve yurt dışından mobilyalar alınmıştı. Jahovic, evin 11 ay boyunca boş kaldığını, annesinin Belgrad'da yaşadığını bu nedenle evi ağabeyi Mirsad Türkcan ile birlikte kiralamaya karar verdiklerini söyledi.
 
 
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; ev, konsolosluğa uygun şekilde yenilendi ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Yeni Pazar Başkonsolosluğu olarak hizmete açıldı. 
 
 
 
 

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