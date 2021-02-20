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Emina Jahovic açıkladı: 26 aydır nafaka ödemiyor
2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Emina Jahovic- Mustafa Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Jahovic ile Sandal arasında son günlerde ipler yine gerildi. Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, eski eşinin nafaka dışında tatil masraflarını, araç kirasını ve şoförünün maaşını da ödemediğini iddia etti.
Herkesin hayran olduğu rüya gibi bir evlilikti sizinkisi. Ayrılığınız da rüya gibiydi çünkü asla birbiriniz hakkında kötü bir söz etmediniz. Perde arkasında farklı şeyler mi yaşanıyordu?
Mustafa Bey’le Haziran 2018’de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.