Emina Jahovic açıkladı: 26 aydır nafaka ödemiyor

Herkesin hayran olduğu rüya gibi bir evlilikti sizinkisi. Ayrılığınız da rüya gibiydi çünkü asla birbiriniz hakkında kötü bir söz etmediniz. Perde arkasında farklı şeyler mi yaşanıyordu?



Mustafa Bey’le Haziran 2018’de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları kabul ettiğimizi, mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlık sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı.