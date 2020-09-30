Emiliano Buendia kimdir, kaç yaşında, nereli? Emiliano Buendia hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Norwich City forması giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kiralamak istiyor. Sağ kanat bölgesinde dışında 10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncuyla birlikte Fenerbahçe'nin farklı alternatifleri de var. Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.

EMİLİANO BUENDİA KİMDİR?

Arjantin’in Mar del Plata'da kentinden doğan Buendía, 25 Aralık 1996 doğumludur. 8 Haziran 2018'de Buendía, EFL Şampiyonası tarafı Norwich City ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı.

Norwich formasıyla ilk golünü 27 Ekim 2018'de Brentford'u 1-0 yenerek attı. O sezon Hull City'ye karşı dublör olan Swansea City karşısında şimşek çakarak güzel formunu sürdürdü. Ayrıca, QPR'ye karşı Norwich'in şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde artıran önemli bir gol attı.

Sezonda toplam 8 Lig golü atarak Norwich'in Premier Lig'e yükselmesine yardımcı oldu. Hayranlar onu yıllık Sezonun Oyuncusu ödüllerinde üçüncü sıraya koydu.

16 Eylül 2014'te Buendía 19 yaş altı İspanya'ya çağrıldı. Sonraki yılın 29 Nisan günü, tarafından çağrılan altı 20s Arjantin için 2015 FIFA U-20 Dünya Kupası, ve Mayıs 2015 5 kamp eğitim sonrakinin katıldı.

19 MAÇTA 31 GOL KATKISI!

Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Gençlik kariyeri

2009 Cadetes de San Martín 2009–2010 Real Madrid 2010–2014 Getafe

Üst düzey kariyer

2014–2015 Getafe B 2014–2018 Getafe 2017–2018 → Cultural Leonesa (kiralık) 2018– Norwich Şehri

Milli takım