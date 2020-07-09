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Emel Yıldırım yıllara meydan okuyor

1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım (46), Alaçatı tatilini yeğeni Umut Yıldırım ile devam ediyor.

Emel Yıldırım yıllara meydan okuyor
Emel Yıldırım, önceki gün yeğeni Umut Yıldırım ile birlikte The Beach Of Momo'da görüntülendi.
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