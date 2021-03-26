Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek kimdir, Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek olayı nedir, ailesine dönecek mi?

Emel Şimşek bulundu mu? sorusuna yanıt arıyordu. Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek olayı merak ediliyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Emel Şimşek olayı aydınlatılmaya çalışılıyor. Emel Şimşek kimdir? Emel Şimşek olayı…

Müge Anlı'da aranan Emel Şimşek olayı merak ediliyor. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu Müge Anlı programında bugün Emek Şişmek olayı işleniyor. Peki, Emel Şimşek bulundu mu? Emel Şimşek olayı…

EMEL ŞİMŞEK KİMDİR?

3 çocuk annesi Emel Şimşek, Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşıyordu. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katıldı.

EMEL ŞİMŞEK BULUNDU MU?

25 Mart tarihinde ilk kez ele alınan konu kapsamında Emel Şimşek'e 45 günün ardından bulundu. Sevgilisi Fatih Bayrak ile mutlu olduğunu dile getiren Emek Şimşek’in ailene dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.