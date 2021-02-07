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Emel Sayın aşı oldu!

07 Şubat 2021 Pazar - 10:23 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 10:23

TÜRK sanat müziğinin dev ismi Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.


75 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
 
 
Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.
 
1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sayın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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